Токеномика CrowdSwap (CROWD) Откройте для себя ключевую информацию о CrowdSwap (CROWD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CrowdSwap (CROWD) CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Официальный сайт: https://crowdswap.org/ Whitepaper: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf Купить CROWD сейчас!

Токеномика и анализ цен CrowdSwap (CROWD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CrowdSwap (CROWD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 349,43K $ 349,43K $ 349,43K Общее предложение: $ 609,00M $ 609,00M $ 609,00M Оборотное предложение: $ 333,48M $ 333,48M $ 333,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 638,13K $ 638,13K $ 638,13K Исторический максимум: $ 0,302311 $ 0,302311 $ 0,302311 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00104783 $ 0,00104783 $ 0,00104783 Узнайте больше о цене CrowdSwap (CROWD)

Токеномика CrowdSwap (CROWD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CrowdSwap (CROWD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CROWD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CROWD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROWD, изучите текущую цену CROWD!

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