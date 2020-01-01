Токеномика Croak ($CROAK) Откройте для себя ключевую информацию о Croak ($CROAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Croak ($CROAK) Croak is a memecoin created by Efrog's for fun and enjoyment of Linea's community. Официальный сайт: https://croakonlinea.eth.limo Купить $CROAK сейчас!

Токеномика и анализ цен Croak ($CROAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Croak ($CROAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 454.94K $ 454.94K $ 454.94K Общее предложение: $ 2.02B $ 2.02B $ 2.02B Оборотное предложение: $ 2.02B $ 2.02B $ 2.02B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 454.94K $ 454.94K $ 454.94K Исторический максимум: $ 0.00200059 $ 0.00200059 $ 0.00200059 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00022577 $ 0.00022577 $ 0.00022577 Узнайте больше о цене Croak ($CROAK)

Токеномика Croak ($CROAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Croak ($CROAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $CROAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $CROAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CROAK, изучите текущую цену $CROAK!

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