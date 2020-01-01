Токеномика Cosplay Token (COT) Откройте для себя ключевую информацию о Cosplay Token (COT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cosplay Token (COT) Cure WorldCosplay is the world’s largest Cosplay platform, supporting 12 languages, more than 720,000 members from 180 countries and 6.5 million (and counting!) images. The Cosplay Token (COT) will be used as a payment currency within the Cure WorldCosplay ecosystem, helping cosplayers without access to online payment methods be tipped for their content. The real value is created in the Cure Protocol - players will also be able to create and distribute their own personalised coin with COT, bringing power back to cosplayers and enabling them to monetize themselves easily among many other benefits. Официальный сайт: https://cot.curecos.com/ Купить COT сейчас!

Токеномика и анализ цен Cosplay Token (COT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cosplay Token (COT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,21M $ 2,21M $ 2,21M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 937,75M $ 937,75M $ 937,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,36M $ 2,36M $ 2,36M Исторический максимум: $ 0,357248 $ 0,357248 $ 0,357248 Исторический минимум: $ 0,00226494 $ 0,00226494 $ 0,00226494 Текущая цена: $ 0,00235425 $ 0,00235425 $ 0,00235425 Узнайте больше о цене Cosplay Token (COT)

Токеномика Cosplay Token (COT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cosplay Token (COT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COT, изучите текущую цену COT!

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