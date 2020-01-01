Токеномика COQ AI (COQAI) Откройте для себя ключевую информацию о COQ AI (COQAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COQ AI (COQAI) COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger. Официальный сайт: https://ai.coq.xyz/ Купить COQAI сейчас!

Токеномика и анализ цен COQ AI (COQAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COQ AI (COQAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 293,62K $ 293,62K $ 293,62K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 419,45K $ 419,45K $ 419,45K Исторический максимум: $ 0,01613858 $ 0,01613858 $ 0,01613858 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00041933 $ 0,00041933 $ 0,00041933 Узнайте больше о цене COQ AI (COQAI)

Токеномика COQ AI (COQAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COQ AI (COQAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COQAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COQAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COQAI, изучите текущую цену COQAI!

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