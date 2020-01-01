Токеномика Conan Meme (CONAN) Откройте для себя ключевую информацию о Conan Meme (CONAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Conan Meme (CONAN) Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity. Официальный сайт: https://getconanmemes.com/ Купить CONAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Conan Meme (CONAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Conan Meme (CONAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Общее предложение: $ 346,65M $ 346,65M $ 346,65M Оборотное предложение: $ 346,65M $ 346,65M $ 346,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Исторический максимум: $ 0,02065246 $ 0,02065246 $ 0,02065246 Исторический минимум: $ 0,00350406 $ 0,00350406 $ 0,00350406 Текущая цена: $ 0,00733461 $ 0,00733461 $ 0,00733461 Узнайте больше о цене Conan Meme (CONAN)

Токеномика Conan Meme (CONAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Conan Meme (CONAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CONAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CONAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CONAN, изучите текущую цену CONAN!

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