Токеномика Common Bird (CBIRD) Откройте для себя ключевую информацию о Common Bird (CBIRD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Common Bird (CBIRD) ​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​ Официальный сайт: https://commonbirdxrpl.com/ Купить CBIRD сейчас!

Токеномика и анализ цен Common Bird (CBIRD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Common Bird (CBIRD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 292,30K $ 292,30K $ 292,30K Общее предложение: $ 99,93B $ 99,93B $ 99,93B Оборотное предложение: $ 99,93B $ 99,93B $ 99,93B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 292,30K $ 292,30K $ 292,30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Common Bird (CBIRD)

Токеномика Common Bird (CBIRD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Common Bird (CBIRD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CBIRD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CBIRD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBIRD, изучите текущую цену CBIRD!

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