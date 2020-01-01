Токеномика Colend (CLND)

Токеномика Colend (CLND)

Откройте для себя ключевую информацию о Colend (CLND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Colend (CLND)

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

Официальный сайт:
https://www.colend.xyz/

Токеномика и анализ цен Colend (CLND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Colend (CLND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 248,17K
$ 248,17K$ 248,17K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 3,68M
$ 3,68M$ 3,68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,75M
$ 6,75M$ 6,75M
Исторический максимум:
$ 0,334305
$ 0,334305$ 0,334305
Исторический минимум:
$ 0,050523
$ 0,050523$ 0,050523
Текущая цена:
$ 0,068728
$ 0,068728$ 0,068728

Токеномика Colend (CLND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Colend (CLND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CLND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CLND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLND, изучите текущую цену CLND!

Прогноз цены CLND

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.