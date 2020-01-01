Токеномика Colend (CLND) Откройте для себя ключевую информацию о Colend (CLND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Colend (CLND) Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution. Официальный сайт: https://www.colend.xyz/ Купить CLND сейчас!

Токеномика и анализ цен Colend (CLND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Colend (CLND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 248,17K $ 248,17K $ 248,17K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 3,68M $ 3,68M $ 3,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,75M $ 6,75M $ 6,75M Исторический максимум: $ 0,334305 $ 0,334305 $ 0,334305 Исторический минимум: $ 0,050523 $ 0,050523 $ 0,050523 Текущая цена: $ 0,068728 $ 0,068728 $ 0,068728 Узнайте больше о цене Colend (CLND)

Токеномика Colend (CLND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Colend (CLND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLND, изучите текущую цену CLND!

Прогноз цены CLND Хотите узнать, куда может двигаться CLND? Наша страница прогноза цены CLND объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CLND прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!