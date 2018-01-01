Токеномика CoinEx (CET) Откройте для себя ключевую информацию о CoinEx (CET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CoinEx (CET) Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially. Официальный сайт: https://www.coinex.org/ Купить CET сейчас!

Токеномика и анализ цен CoinEx (CET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinEx (CET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 144,44M $ 144,44M $ 144,44M Общее предложение: $ 2,67B $ 2,67B $ 2,67B Оборотное предложение: $ 2,67B $ 2,67B $ 2,67B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 144,44M $ 144,44M $ 144,44M Исторический максимум: $ 0,150293 $ 0,150293 $ 0,150293 Исторический минимум: $ 0,00410696 $ 0,00410696 $ 0,00410696 Текущая цена: $ 0,054058 $ 0,054058 $ 0,054058 Узнайте больше о цене CoinEx (CET)

Токеномика CoinEx (CET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CoinEx (CET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CET, изучите текущую цену CET!

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