Токеномика Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Откройте для себя ключевую информацию о Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 344,00M $ 344,00M $ 344,00M Общее предложение: $ 373,33K $ 373,33K $ 373,33K Оборотное предложение: $ 126,27K $ 126,27K $ 126,27K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,02B $ 1,02B $ 1,02B Исторический максимум: $ 4 434,57 $ 4 434,57 $ 4 434,57 Исторический минимум: $ 1 036,96 $ 1 036,96 $ 1 036,96 Текущая цена: $ 2 724,89 $ 2 724,89 $ 2 724,89 Узнайте больше о цене Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Токеномика Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CBETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CBETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBETH, изучите текущую цену CBETH!

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