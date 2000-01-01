Токеномика COFFEE (COFE)

Токеномика COFFEE (COFE)

Откройте для себя ключевую информацию о COFFEE (COFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о COFFEE (COFE)

the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024)

At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m.

the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total.

Официальный сайт:
https://www.cofe.fun/

Токеномика и анализ цен COFFEE (COFE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене COFFEE (COFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 739,10K
$ 739,10K$ 739,10K
Общее предложение:
$ 8,00B
$ 8,00B$ 8,00B
Оборотное предложение:
$ 8,00B
$ 8,00B$ 8,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 739,10K
$ 739,10K$ 739,10K
Исторический максимум:
$ 0,00084722
$ 0,00084722$ 0,00084722
Исторический минимум:
$ 0,00008881
$ 0,00008881$ 0,00008881
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика COFFEE (COFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики COFFEE (COFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COFE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COFE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COFE, изучите текущую цену COFE!

Прогноз цены COFE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.