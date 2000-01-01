Токеномика COFFEE (COFE) Откройте для себя ключевую информацию о COFFEE (COFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COFFEE (COFE) the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total. Официальный сайт: https://www.cofe.fun/ Купить COFE сейчас!

Токеномика и анализ цен COFFEE (COFE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COFFEE (COFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 739,10K $ 739,10K $ 739,10K Общее предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Оборотное предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 739,10K $ 739,10K $ 739,10K Исторический максимум: $ 0,00084722 $ 0,00084722 $ 0,00084722 Исторический минимум: $ 0,00008881 $ 0,00008881 $ 0,00008881 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене COFFEE (COFE)

Токеномика COFFEE (COFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COFFEE (COFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COFE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COFE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COFE, изучите текущую цену COFE!

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