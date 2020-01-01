Токеномика COAL (COAL) Откройте для себя ключевую информацию о COAL (COAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COAL (COAL) COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics. Официальный сайт: https://minechain.gg/ Купить COAL сейчас!

Токеномика и анализ цен COAL (COAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COAL (COAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 115,29K $ 115,29K $ 115,29K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 115,29K $ 115,29K $ 115,29K Исторический максимум: $ 0,345779 $ 0,345779 $ 0,345779 Исторический минимум: $ 0,00436456 $ 0,00436456 $ 0,00436456 Текущая цена: $ 0,00548975 $ 0,00548975 $ 0,00548975 Узнайте больше о цене COAL (COAL)

Токеномика COAL (COAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COAL (COAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COAL, изучите текущую цену COAL!

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