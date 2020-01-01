Токеномика chill ($CHILL) Откройте для себя ключевую информацию о chill ($CHILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о chill ($CHILL) $chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain. Официальный сайт: https://chillwhales.com Купить $CHILL сейчас!

Токеномика и анализ цен chill ($CHILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене chill ($CHILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 120,73K $ 120,73K $ 120,73K Общее предложение: $ 42,00M $ 42,00M $ 42,00M Оборотное предложение: $ 42,00M $ 42,00M $ 42,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,73K $ 120,73K $ 120,73K Исторический максимум: $ 0,03881767 $ 0,03881767 $ 0,03881767 Исторический минимум: $ 0,00079152 $ 0,00079152 $ 0,00079152 Текущая цена: $ 0,00287452 $ 0,00287452 $ 0,00287452 Узнайте больше о цене chill ($CHILL)

Токеномика chill ($CHILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики chill ($CHILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $CHILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $CHILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CHILL, изучите текущую цену $CHILL!

Прогноз цены $CHILL Хотите узнать, куда может двигаться $CHILL? Наша страница прогноза цены $CHILL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $CHILL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!