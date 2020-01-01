Токеномика Chief Troll Officer (CTO) Откройте для себя ключевую информацию о Chief Troll Officer (CTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chief Troll Officer (CTO) This token is striving to promote free speech and playful banter in the crypto space as we see elon musk do. Официальный сайт: http://chieftrollofficer.net/ Whitepaper: https://whitepaper.chieftrollofficer.net/ Купить CTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Chief Troll Officer (CTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chief Troll Officer (CTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,01K $ 19,01K $ 19,01K Общее предложение: $ 991,78M $ 991,78M $ 991,78M Оборотное предложение: $ 986,77M $ 986,77M $ 986,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,11K $ 19,11K $ 19,11K Исторический максимум: $ 0,00260502 $ 0,00260502 $ 0,00260502 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chief Troll Officer (CTO)

Токеномика Chief Troll Officer (CTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chief Troll Officer (CTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTO, изучите текущую цену CTO!

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