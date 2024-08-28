Токеномика Chengpang Zhoa (ZHOA) Откройте для себя ключевую информацию о Chengpang Zhoa (ZHOA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chengpang Zhoa (ZHOA) $ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet. Официальный сайт: https://zhoa.xyz/ Whitepaper: https://chengpang-zhoa-usdzhoa.gitbook.io/chengpangzhoa Купить ZHOA сейчас!

Токеномика и анализ цен Chengpang Zhoa (ZHOA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chengpang Zhoa (ZHOA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 103.97K $ 103.97K $ 103.97K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 103.97K $ 103.97K $ 103.97K Исторический максимум: $ 0.0011025 $ 0.0011025 $ 0.0011025 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00010395 $ 0.00010395 $ 0.00010395 Узнайте больше о цене Chengpang Zhoa (ZHOA)

Токеномика Chengpang Zhoa (ZHOA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chengpang Zhoa (ZHOA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZHOA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZHOA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZHOA, изучите текущую цену ZHOA!

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