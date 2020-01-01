Токеномика Charlie (CHARLIE) Откройте для себя ключевую информацию о Charlie (CHARLIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Charlie (CHARLIE) Charlie is a meme-based ERC-20 token with zero tax, renounced ownership, and no transaction limits. It was featured in Ethereum’s official GitHub and blog as a meme-ready concept, inspiring the creation of the token. Designed to be fully decentralized and owned by its holders, Charlie represents open participation, Ethereum-native meme culture, and on-chain identity with no central control or roadmap. Официальный сайт: https://charlieeth.com/ Купить CHARLIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Charlie (CHARLIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Charlie (CHARLIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 156,97K $ 156,97K $ 156,97K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 156,97K $ 156,97K $ 156,97K Исторический максимум: $ 0,00137086 $ 0,00137086 $ 0,00137086 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015697 $ 0,00015697 $ 0,00015697 Узнайте больше о цене Charlie (CHARLIE)

Токеномика Charlie (CHARLIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Charlie (CHARLIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHARLIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHARLIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHARLIE, изучите текущую цену CHARLIE!

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