Токеномика chaos and disorder (CHAOS) Откройте для себя ключевую информацию о chaos and disorder (CHAOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о chaos and disorder (CHAOS) $CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly. Официальный сайт: https://www.chaosanddisorder.ai/ Купить CHAOS сейчас!

Токеномика и анализ цен chaos and disorder (CHAOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене chaos and disorder (CHAOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 189,56K $ 189,56K $ 189,56K Общее предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Оборотное предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 189,56K $ 189,56K $ 189,56K Исторический максимум: $ 0,100274 $ 0,100274 $ 0,100274 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00018959 $ 0,00018959 $ 0,00018959 Узнайте больше о цене chaos and disorder (CHAOS)

Токеномика chaos and disorder (CHAOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики chaos and disorder (CHAOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHAOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHAOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHAOS, изучите текущую цену CHAOS!

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