Токеномика Chain Games (CHAIN) Откройте для себя ключевую информацию о Chain Games (CHAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chain Games (CHAIN) The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network. Официальный сайт: https://chaingames.io/ Купить CHAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Chain Games (CHAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chain Games (CHAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,35M $ 7,35M $ 7,35M Общее предложение: $ 493,50M $ 493,50M $ 493,50M Оборотное предложение: $ 379,87M $ 379,87M $ 379,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,55M $ 9,55M $ 9,55M Исторический максимум: $ 1,03 $ 1,03 $ 1,03 Исторический минимум: $ 0,0055509 $ 0,0055509 $ 0,0055509 Текущая цена: $ 0,01934465 $ 0,01934465 $ 0,01934465 Узнайте больше о цене Chain Games (CHAIN)

Токеномика Chain Games (CHAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chain Games (CHAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHAIN, изучите текущую цену CHAIN!

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