Токеномика CertaiK by Virtuals (CERTAI) Откройте для себя ключевую информацию о CertaiK by Virtuals (CERTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CertaiK by Virtuals (CERTAI) CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. Официальный сайт: https://www.certaik.xyz/ Купить CERTAI сейчас!

Токеномика и анализ цен CertaiK by Virtuals (CERTAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CertaiK by Virtuals (CERTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Общее предложение: $ 997,20M $ 997,20M $ 997,20M Оборотное предложение: $ 997,20M $ 997,20M $ 997,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Исторический максимум: $ 0,01099858 $ 0,01099858 $ 0,01099858 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00129615 $ 0,00129615 $ 0,00129615 Узнайте больше о цене CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Токеномика CertaiK by Virtuals (CERTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CertaiK by Virtuals (CERTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CERTAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CERTAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CERTAI, изучите текущую цену CERTAI!

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