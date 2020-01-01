Токеномика CaveWorld (CAVE) Откройте для себя ключевую информацию о CaveWorld (CAVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CaveWorld (CAVE) The Crypto Cavemen Club is an exclusive NFT community comprised of the world's most prehistoric generation of humans. Not seen for over 10,000 years. Cave token will be used for in-game consumables as well as game-play advancement and payments. Cave plays a core role within the upcoming PVP Play to earn Crypto Cavemen Club. Официальный сайт: https://www.caveworld.com/ Купить CAVE сейчас!

Токеномика и анализ цен CaveWorld (CAVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CaveWorld (CAVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,91K $ 43,91K $ 43,91K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 4,63M $ 4,63M $ 4,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 948,37K $ 948,37K $ 948,37K Исторический максимум: $ 10,4 $ 10,4 $ 10,4 Исторический минимум: $ 0,00948278 $ 0,00948278 $ 0,00948278 Текущая цена: $ 0,00948369 $ 0,00948369 $ 0,00948369 Узнайте больше о цене CaveWorld (CAVE)

Токеномика CaveWorld (CAVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CaveWorld (CAVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAVE, изучите текущую цену CAVE!

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