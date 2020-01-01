Токеномика catownkimono (COK) Откройте для себя ключевую информацию о catownkimono (COK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о catownkimono (COK) $COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono. Официальный сайт: https://catownkimono.com/ Купить COK сейчас!

Токеномика и анализ цен catownkimono (COK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене catownkimono (COK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 463,52K $ 463,52K $ 463,52K Общее предложение: $ 998,44B $ 998,44B $ 998,44B Оборотное предложение: $ 998,44B $ 998,44B $ 998,44B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 463,52K $ 463,52K $ 463,52K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене catownkimono (COK)

Токеномика catownkimono (COK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики catownkimono (COK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COK, изучите текущую цену COK!

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