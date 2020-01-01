Токеномика CATERPILLAR (CPL)
Информация о CATERPILLAR (CPL)
In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly.
Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven.
Токеномика и анализ цен CATERPILLAR (CPL)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене CATERPILLAR (CPL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика CATERPILLAR (CPL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики CATERPILLAR (CPL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CPL, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CPL.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CPL, изучите текущую цену CPL!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.