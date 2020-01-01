Токеномика CATERPILLAR (CPL) Откройте для себя ключевую информацию о CATERPILLAR (CPL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CATERPILLAR (CPL) In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven. Официальный сайт: https://www.caterpillartoken.com/ Купить CPL сейчас!

Токеномика и анализ цен CATERPILLAR (CPL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CATERPILLAR (CPL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,74K $ 47,74K $ 47,74K Общее предложение: $ 37,43T $ 37,43T $ 37,43T Оборотное предложение: $ 37,43T $ 37,43T $ 37,43T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,74K $ 47,74K $ 47,74K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CATERPILLAR (CPL)

Токеномика CATERPILLAR (CPL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CATERPILLAR (CPL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CPL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CPL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CPL, изучите текущую цену CPL!

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