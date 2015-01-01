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Топ токенов категории Экосистема X Layer по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема X Layer. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.282
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999801
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.48B
$ 447.71M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999406
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 2.78B
$ 94.47M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 6.48M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
9
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,424
+0.07%
-0.01%
-1.10%
$ 189.28M
$ 7.60K
10
$ 218.75
+0.20%
-2.96%
+4.21%
$ 143.42M
$ 351.67
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
12
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006543
-0.24%
+1.85%
+10.30%
$ 66.10M
$ 125.49M
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.69M
$ 700.03K
15
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 93.7
-0.04%
-0.00%
+7.40%
$ 20.54M
$ 2.47M
16
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,876.82
+0.39%
-0.02%
-0.31%
$ 18.70M
$ 237.11K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.310329
-0.24%
-0.04%
+16.26%
$ 16.58M
$ 176.90K
18
XDOG
XDOG
XDOG
$ 0.00407337
+0.04%
-0.15%
+25.73%
$ 4.07M
$ 687.80K
19
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL
XSOL
$ 75.98
+0.32%
-0.01%
+1.89%
$ 2.81M
$ 231.12K
20
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 219.54
+0.29%
-0.02%
-1.73%
$ 637.26K
$ 1.12M
21
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00054526
+0.03%
-0.09%
+12.82%
$ 530.58K
$ 3.53K
22
XFROG
XFROG
XFROG
$ 8.74134E-7
0.00%
-1.40%
+7.11%
$ 183.57K
--
23
Wrapped Sandisk Corporation xStock
Wrapped Sandisk Corporation xStock
WSNDKX
$ 1,252.84
-0.22%
+0.02%
+2.84%
$ 166.21K
$ 150.56K
24
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStock
WSPCXX
$ 133.33
+0.27%
-0.01%
+0.49%
$ 152.93K
$ 215.37K
25
Wrapped Circle xStock
Wrapped Circle xStock
WCRCLX
$ 66.29
+0.33%
-0.02%
-0.75%
$ 125.40K
$ 63.19K
26
Wrapped SK hynix xStock
Wrapped SK hynix xStock
WSKHYX
$ 135.72
-0.11%
-0.02%
-1.66%
$ 103.57K
$ 77.13K
27
DOGSHIT
DOGSHIT
DOGSHIT
$ 9.8195E-7
0.00%
+5.70%
+14.71%
$ 59.16K
--
28
Xwawa
Xwawa
XWAWA
$ 5.04E-5
+0.32%
-3.50%
+26.03%
$ 50.40K
--
29
DOGFART
DOGFART
DOGFART
$ 8.36464E-7
0.00%
-1.20%
-0.36%
$ 41.29K
--
30
Banmao
Banmao
BANMAO
$ 2.924E-5
+0.24%
-10.00%
-5.92%
$ 29.24K
--
31
GOUT Coin
GOUT Coin
GOUT COIN
$ 1.25601E-7
0.00%
+1.10%
-0.14%
$ 26.38K
--
32
Grodo AI
Grodo AI
GRODO
$ 1.47268E-7
0.00%
+6.00%
-0.96%
$ 14.44K
--
33
OKIE
OKIE
OKIE
$ 1.356E-5
+0.22%
-12.60%
+84.74%
$ 13.56K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема X Layer и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема X Layer представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 33 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $98.14B.
Какой токен из категории Экосистема X Layer демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема X Layer, отслеживаемых на MEXC, GRODO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема X Layer находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 33 токенов категории Экосистема X Layer, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема X Layer относятся USDC, LINK, USDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема X Layer?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема X Layer составляет примерно $98.14B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема X Layer, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.