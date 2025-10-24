Что такое Niuma (NIUMA)

"Oxen and horses" symbolize the true creators of the vast majority of the world's wealth and value. $NIUMA brings this cultural IP to the blockchain, giving it a new meaning: it is no longer a neglected labor force, but an awakening consensus force. $NIUMA - Culture builds consensus Cultural consensus × Financial Revolution: IP familiar to hundreds of millions of people + the strongest narrative in the cryptocurrency world = explosive potential Grassroots awakening, refusing to be silent: This is the currency of ordinary people, advocating for all underestimated strivers "Oxen and horses" symbolize the true creators of the vast majority of the world's wealth and value. $NIUMA brings this cultural IP to the blockchain, giving it a new meaning: it is no longer a neglected labor force, but an awakening consensus force. $NIUMA - Culture builds consensus Cultural consensus × Financial Revolution: IP familiar to hundreds of millions of people + the strongest narrative in the cryptocurrency world = explosive potential Grassroots awakening, refusing to be silent: This is the currency of ordinary people, advocating for all underestimated strivers

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Niuma (NIUMA) Сколько стоит Niuma (NIUMA) на сегодня? Актуальная цена NIUMA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NIUMA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NIUMA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Niuma? Рыночная капитализация NIUMA составляет $ 115,07K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NIUMA? Циркулирующее предложение NIUMA составляет 975,25M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NIUMA? NIUMA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена NIUMA за все время (ATL)? NIUMA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NIUMA? Объем торгов за последние 24 часа для NIUMA составляет -- USD . Вырастет ли NIUMA в цене в этом году? NIUMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NIUMA для более подробного анализа.

