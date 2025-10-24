Что такое Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network. The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

Источник Grodo AI (GRODO) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Grodo AI (GRODO)

Понимание токеномики Grodo AI (GRODO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GRODO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Grodo AI (GRODO) Сколько стоит Grodo AI (GRODO) на сегодня? Актуальная цена GRODO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GRODO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GRODO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Grodo AI? Рыночная капитализация GRODO составляет $ 254,98K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GRODO? Циркулирующее предложение GRODO составляет 102,04B USD . Какова была максимальная цена (ATH) GRODO? GRODO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена GRODO за все время (ATL)? GRODO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GRODO? Объем торгов за последние 24 часа для GRODO составляет -- USD . Вырастет ли GRODO в цене в этом году? GRODO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GRODO для более подробного анализа.

