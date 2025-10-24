Текущая цена Grodo AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GRODO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GRODO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Grodo AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GRODO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GRODO прямо сейчас на MEXC.

Логотип Grodo AI

Цена Grodo AI (GRODO)

Не в листинге

Текущая цена 1 GRODO в USD:

--
----
-12,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Grodo AI (GRODO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:43:34 (UTC+8)

Информация о ценах Grodo AI (GRODO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4,53%

-11,74%

-49,28%

-49,28%

Текущая цена Grodo AI (GRODO) составляет --. За последние 24 часа GRODO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GRODO за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GRODO изменился на -4,53% за последний час, на -11,74% за 24 часа и на -49,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Grodo AI (GRODO)

$ 254,98K
$ 254,98K$ 254,98K

--
----

$ 254,98K
$ 254,98K$ 254,98K

102,04B
102,04B 102,04B

102 039 919 059,3064
102 039 919 059,3064 102 039 919 059,3064

Текущая рыночная капитализация Grodo AI составляет $ 254,98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GRODO составляет 102,04B, а общее предложение – 102039919059.3064. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 254,98K.

История цен Grodo AI (GRODO) в USD

За сегодня изменение цены Grodo AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Grodo AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Grodo AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Grodo AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-11,74%
30 дней$ 0-63,99%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network.

The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground

XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

Источник Grodo AI (GRODO)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Grodo AI (USD)

Сколько будет стоить Grodo AI (GRODO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Grodo AI (GRODO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Grodo AI.

Проверьте прогноз цены Grodo AI!

GRODO на местную валюту

Токеномика Grodo AI (GRODO)

Понимание токеномики Grodo AI (GRODO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GRODO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Grodo AI (GRODO)

Сколько стоит Grodo AI (GRODO) на сегодня?
Актуальная цена GRODO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GRODO в USD?
Текущая цена GRODO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Grodo AI?
Рыночная капитализация GRODO составляет $ 254,98K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GRODO?
Циркулирующее предложение GRODO составляет 102,04B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GRODO?
GRODO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена GRODO за все время (ATL)?
GRODO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GRODO?
Объем торгов за последние 24 часа для GRODO составляет -- USD.
Вырастет ли GRODO в цене в этом году?
GRODO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GRODO для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Grodo AI (GRODO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.