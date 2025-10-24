Что такое DOGFART (DOGFART)

DOGFART is a meme + deflationary ecosystem token on X Layer. It pairs with $DOGSHIT and NFTs to form a dual-mechanism system: • $DOGFART continuously deflates through burns. • $DOGSHIT gains empowerment and utility via the burn mechanism. • NFT integration amplifies community participation with additional rewards. Together, they create a sustainable ecosystem that supports community-driven building and long-term growth on X Layer. DOGFART is a meme + deflationary ecosystem token on X Layer. It pairs with $DOGSHIT and NFTs to form a dual-mechanism system: • $DOGFART continuously deflates through burns. • $DOGSHIT gains empowerment and utility via the burn mechanism. • NFT integration amplifies community participation with additional rewards. Together, they create a sustainable ecosystem that supports community-driven building and long-term growth on X Layer.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DOGFART (DOGFART) Официальный веб-сайт

Прогноз цены DOGFART (USD)

Сколько будет стоить DOGFART (DOGFART) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DOGFART (DOGFART) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DOGFART.

Проверьте прогноз цены DOGFART!

DOGFART на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика DOGFART (DOGFART)

Понимание токеномики DOGFART (DOGFART) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOGFART прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DOGFART (DOGFART) Сколько стоит DOGFART (DOGFART) на сегодня? Актуальная цена DOGFART в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DOGFART в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DOGFART в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DOGFART? Рыночная капитализация DOGFART составляет $ 89,98K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DOGFART? Циркулирующее предложение DOGFART составляет 49,36B USD . Какова была максимальная цена (ATH) DOGFART? DOGFART достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена DOGFART за все время (ATL)? DOGFART достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DOGFART? Объем торгов за последние 24 часа для DOGFART составляет -- USD . Вырастет ли DOGFART в цене в этом году? DOGFART может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOGFART для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии DOGFART (DOGFART)