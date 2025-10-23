Текущая цена DOGSHIT сегодня составляет 0,00033189 USD. Следите за обновлениями цены DOGSHIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGSHIT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DOGSHIT сегодня составляет 0,00033189 USD. Следите за обновлениями цены DOGSHIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGSHIT прямо сейчас на MEXC.

Цена DOGSHIT (DOGSHIT)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOGSHIT в USD:

$0,00033077
-4,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены DOGSHIT (DOGSHIT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:37:27 (UTC+8)

Информация о ценах DOGSHIT (DOGSHIT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00032653
Мин 24Ч
$ 0,00036319
Макс 24Ч

$ 0,00032653
$ 0,00036319
$ 0,00081615
$ 0,00004054
+1,30%

-4,18%

-30,20%

-30,20%

Текущая цена DOGSHIT (DOGSHIT) составляет $0,00033189. За последние 24 часа DOGSHIT торговался в диапазоне от $ 0,00032653 до $ 0,00036319, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOGSHIT за все время составляет $ 0,00081615, а минимальная – $ 0,00004054.

Что касается краткосрочной динамики, DOGSHIT изменился на +1,30% за последний час, на -4,18% за 24 часа и на -30,20% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DOGSHIT (DOGSHIT)

$ 20,03M
--
$ 20,03M
60,35B
60 347 516 494,4
Текущая рыночная капитализация DOGSHIT составляет $ 20,03M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGSHIT составляет 60,35B, а общее предложение – 60347516494.4. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,03M.

История цен DOGSHIT (DOGSHIT) в USD

За сегодня изменение цены DOGSHIT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DOGSHIT на USD составило $ -0,0000067553.
За последние 60 дней изменение цены DOGSHIT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DOGSHIT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-4,18%
30 дней$ -0,0000067553-2,03%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое DOGSHIT (DOGSHIT)

Dogshit is a community-driven meme coin that aims to unite the meme coin community through humor and inclusiveness, fostering a vibrant and inclusive digital asset ecosystem. Its core purpose is to connect global cryptocurrency enthusiasts and foster community interaction and collaboration through the shared meme culture and decentralized spirit. Dogshit's functions include serving as a medium of exchange, supporting community events, and driving virality through social media platforms such as Twitter and Telegram. Its practicality lies in its low-barrier-to-entry participation mechanism, attracting both novice and experienced investors, and fostering user engagement through community activities such as meme creation competitions and charitable donations. While lacking the complexities of traditional blockchains, Dogshit leverages existing blockchains such as X-Layer for transactions, ensuring security and scalability. Through transparent community governance and regular events, the project incentivizes user participation and aims to become a fun and sustainable community symbol in the meme coin space.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DOGSHIT (DOGSHIT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DOGSHIT (USD)

Сколько будет стоить DOGSHIT (DOGSHIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DOGSHIT (DOGSHIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DOGSHIT.

Проверьте прогноз цены DOGSHIT!

DOGSHIT на местную валюту

Токеномика DOGSHIT (DOGSHIT)

Понимание токеномики DOGSHIT (DOGSHIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOGSHIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DOGSHIT (DOGSHIT)

Сколько стоит DOGSHIT (DOGSHIT) на сегодня?
Актуальная цена DOGSHIT в USD – 0,00033189 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOGSHIT в USD?
Текущая цена DOGSHIT в USD составляет $ 0,00033189. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DOGSHIT?
Рыночная капитализация DOGSHIT составляет $ 20,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOGSHIT?
Циркулирующее предложение DOGSHIT составляет 60,35B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOGSHIT?
DOGSHIT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00081615 USD.
Какова была минимальная цена DOGSHIT за все время (ATL)?
DOGSHIT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004054 USD.
Каков объем торгов DOGSHIT?
Объем торгов за последние 24 часа для DOGSHIT составляет -- USD.
Вырастет ли DOGSHIT в цене в этом году?
DOGSHIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOGSHIT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:37:27 (UTC+8)

