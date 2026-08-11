Какова текущая цена XDOG?

XDOG (XDOG) торгуется по цене ₽0.306428990541266880000, что отражает изменение цены на уровне -5.67% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет XDOG в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Meme,X Layer Ecosystem, XDOG часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется XDOG?

За последние 24 часа объем торгов XDOG составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов XDOG в обращении?

Сегодня в обращении находится 1000000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг XDOG?

В настоящее время XDOG занимает рейтинг №1708 с рыночной капитализацией ₽306444028.7340873840000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика XDOG за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -5.67%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как XDOG соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Meme,X Layer Ecosystem XDOG демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.