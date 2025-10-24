Что такое XFROG (XFROG)

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization. The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address. Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG. Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded. All collected $OKB will be added to the liquidity pool. 50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity. Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

Источник XFROG (XFROG) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XFROG (XFROG) Сколько стоит XFROG (XFROG) на сегодня? Актуальная цена XFROG в USD – 0,00000911 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XFROG в USD? $ 0,00000911 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XFROG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация XFROG? Рыночная капитализация XFROG составляет $ 1,91M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XFROG? Циркулирующее предложение XFROG составляет 210,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) XFROG? XFROG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00003795 USD . Какова была минимальная цена XFROG за все время (ATL)? XFROG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000493 USD . Каков объем торгов XFROG? Объем торгов за последние 24 часа для XFROG составляет -- USD . Вырастет ли XFROG в цене в этом году? XFROG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XFROG для более подробного анализа.

