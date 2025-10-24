Текущая цена XFROG сегодня составляет 0,00000911 USD. Следите за обновлениями цены XFROG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XFROG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена XFROG сегодня составляет 0,00000911 USD. Следите за обновлениями цены XFROG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XFROG прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о XFROG

Информация о цене XFROG

Официальный сайт XFROG

Токеномика XFROG

Прогноз цен XFROG

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип XFROG

Цена XFROG (XFROG)

Не в листинге

Текущая цена 1 XFROG в USD:

--
----
-0,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены XFROG (XFROG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:16:17 (UTC+8)

Информация о ценах XFROG (XFROG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0000088
$ 0,0000088$ 0,0000088
Мин 24Ч
$ 0,00000918
$ 0,00000918$ 0,00000918
Макс 24Ч

$ 0,0000088
$ 0,0000088$ 0,0000088

$ 0,00000918
$ 0,00000918$ 0,00000918

$ 0,00003795
$ 0,00003795$ 0,00003795

$ 0,00000493
$ 0,00000493$ 0,00000493

+1,29%

-0,52%

+35,00%

+35,00%

Текущая цена XFROG (XFROG) составляет $0,00000911. За последние 24 часа XFROG торговался в диапазоне от $ 0,0000088 до $ 0,00000918, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XFROG за все время составляет $ 0,00003795, а минимальная – $ 0,00000493.

Что касается краткосрочной динамики, XFROG изменился на +1,29% за последний час, на -0,52% за 24 часа и на +35,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация XFROG (XFROG)

$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M

--
----

$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M

210,00B
210,00B 210,00B

210 000 000 000,0
210 000 000 000,0 210 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация XFROG составляет $ 1,91M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XFROG составляет 210,00B, а общее предложение – 210000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,91M.

История цен XFROG (XFROG) в USD

За сегодня изменение цены XFROG на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены XFROG на USD составило $ -0,0000039936.
За последние 60 дней изменение цены XFROG на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены XFROG на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,52%
30 дней$ -0,0000039936-43,83%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое XFROG (XFROG)

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.

The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.

Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.

Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.

All collected $OKB will be added to the liquidity pool.

50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.

Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник XFROG (XFROG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены XFROG (USD)

Сколько будет стоить XFROG (XFROG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XFROG (XFROG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XFROG.

Проверьте прогноз цены XFROG!

XFROG на местную валюту

Токеномика XFROG (XFROG)

Понимание токеномики XFROG (XFROG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XFROG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XFROG (XFROG)

Сколько стоит XFROG (XFROG) на сегодня?
Актуальная цена XFROG в USD – 0,00000911 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XFROG в USD?
Текущая цена XFROG в USD составляет $ 0,00000911. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация XFROG?
Рыночная капитализация XFROG составляет $ 1,91M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XFROG?
Циркулирующее предложение XFROG составляет 210,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XFROG?
XFROG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00003795 USD.
Какова была минимальная цена XFROG за все время (ATL)?
XFROG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000493 USD.
Каков объем торгов XFROG?
Объем торгов за последние 24 часа для XFROG составляет -- USD.
Вырастет ли XFROG в цене в этом году?
XFROG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XFROG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:16:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XFROG (XFROG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.