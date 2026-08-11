Сегодняшняя цена Wrapped Sandisk Corporation xStock

Текущая цена Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) сегодня составляет $ 1 261,32 с изменением 3,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WSNDKX на USD составляет $ 1 261,32 за WSNDKX.

На данный момент Wrapped Sandisk Corporation xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 167 699, при оборотном предложении -- WSNDKX. В течение последних 24 часов, WSNDKX торговался в диапазоне от $ 1 191,04 (минимум) до $ 1 274,12 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1 325,98, тогда как исторический минимум составил $ 1 190,67.

В краткосрочной перспективе WSNDKX изменился на +0,60% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 153,76K.

Рыночная информация Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX)

Рыночная капитализация $ 167,70K$ 167,70K $ 167,70K Объем (24Ч) $ 153,76K$ 153,76K $ 153,76K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 167,70K$ 167,70K $ 167,70K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 132,9020321287614 132,9020321287614 132,9020321287614

Текущая рыночная капитализация Wrapped Sandisk Corporation xStock составляет $ 167,70K, при 24-часовом объеме торгов $ 153,76K. Циркулируещее обращение WSNDKX составляет --, а общее предложение – 132.9020321287614. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 167,70K.