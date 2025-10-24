Текущая цена Banmao сегодня составляет 0,00003147 USD. Следите за обновлениями цены BANMAO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BANMAO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Banmao сегодня составляет 0,00003147 USD. Следите за обновлениями цены BANMAO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BANMAO прямо сейчас на MEXC.

Цена Banmao (BANMAO)

Текущая цена 1 BANMAO в USD:

--
----
+2,70%1D
График цены Banmao (BANMAO) в реальном времени
Информация о ценах Banmao (BANMAO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00002974
$ 0,00002974$ 0,00002974
Мин 24Ч
$ 0,00003161
$ 0,00003161$ 0,00003161
Макс 24Ч

$ 0,00002974
$ 0,00002974$ 0,00002974

$ 0,00003161
$ 0,00003161$ 0,00003161

$ 0,00012101
$ 0,00012101$ 0,00012101

$ 0,00002574
$ 0,00002574$ 0,00002574

-0,23%

+2,03%

+1,29%

+1,29%

Текущая цена Banmao (BANMAO) составляет $0,00003147. За последние 24 часа BANMAO торговался в диапазоне от $ 0,00002974 до $ 0,00003161, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BANMAO за все время составляет $ 0,00012101, а минимальная – $ 0,00002574.

Что касается краткосрочной динамики, BANMAO изменился на -0,23% за последний час, на +2,03% за 24 часа и на +1,29% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Banmao (BANMAO)

$ 31,47K
$ 31,47K$ 31,47K

--
----

$ 31,47K
$ 31,47K$ 31,47K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Banmao составляет $ 31,47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BANMAO составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,47K.

История цен Banmao (BANMAO) в USD

За сегодня изменение цены Banmao на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Banmao на USD составило $ -0,0000159776.
За последние 60 дней изменение цены Banmao на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Banmao на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,03%
30 дней$ -0,0000159776-50,77%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Banmao (BANMAO)

Banmao is a community-driven token built on XLayer, OKX’s Layer 2 blockchain. The project aims to bring together Web3 users through a transparent and inclusive ecosystem, powered by fast and low-cost transactions on XLayer.

Banmao focuses on building strong social engagement while exploring utility across DeFi, community governance, and NFT integrations. By leveraging the scalability of XLayer, the project provides its holders with real utility and opportunities to participate in the growth of a decentralized community economy.

The long-term vision of Banmao is to create a vibrant, sustainable ecosystem where value and decision-making are shared fairly among its members.

Прогноз цены Banmao (USD)

Сколько будет стоить Banmao (BANMAO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Banmao (BANMAO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Banmao.

BANMAO на местную валюту

Токеномика Banmao (BANMAO)

Понимание токеномики Banmao (BANMAO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BANMAO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Banmao (BANMAO)

Сколько стоит Banmao (BANMAO) на сегодня?
Актуальная цена BANMAO в USD – 0,00003147 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BANMAO в USD?
Текущая цена BANMAO в USD составляет $ 0,00003147. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Banmao?
Рыночная капитализация BANMAO составляет $ 31,47K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BANMAO?
Циркулирующее предложение BANMAO составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BANMAO?
BANMAO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00012101 USD.
Какова была минимальная цена BANMAO за все время (ATL)?
BANMAO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00002574 USD.
Каков объем торгов BANMAO?
Объем торгов за последние 24 часа для BANMAO составляет -- USD.
Вырастет ли BANMAO в цене в этом году?
BANMAO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BANMAO для более подробного анализа.
