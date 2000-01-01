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Топ токенов категории Экосистема Sora по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Sora. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.65
0.00%
-0.00%
-1.23%
$ 8.86B
$ 221.25K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,062.43
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
4
Линк
Линк
LINK
$ 8.29
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.952
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
6
OKB
OKB
OKB
$ 93.94
+0.14%
-0.41%
+8.04%
$ 1.97B
$ 1.75K
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.95
+0.16%
-1.85%
-0.74%
$ 1.38B
$ 2.29K
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7212
+0.31%
-1.91%
-0.25%
$ 465.68M
$ 104.70K
9
Curve
Curve
CRV
$ 0.259
+1.51%
+10.42%
+28.27%
$ 398.44M
$ 4.00M
10
Compound
Compound
COMP
$ 16.5
-0.12%
-1.20%
-0.54%
$ 165.20M
$ 3.11K
11
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01435
0.00%
-2.44%
-2.58%
$ 155.94M
$ 4.42M
12
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,038.9
+0.36%
-1.83%
-3.45%
$ 72.80M
$ 30.12
13
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1966
-0.10%
-1.65%
-1.16%
$ 64.50M
$ 321.31K
14
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003378
0.00%
-1.46%
-0.12%
$ 59.49M
$ 178.14M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1714
+0.77%
-3.34%
+8.52%
$ 48.93M
$ 409.75K
16
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,861.02
0.00%
-0.03%
-0.81%
$ 34.57M
$ 267.09K
17
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005058
+0.16%
-0.90%
+0.52%
$ 28.13M
$ 11.87M
18
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04699289
+0.18%
-0.03%
-13.97%
$ 26.79M
$ 511.72K
19
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2734
-0.33%
-1.62%
+4.63%
$ 23.77M
$ 199.35K
20
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.094858
+0.21%
-0.00%
-4.11%
$ 22.86M
$ 10.30K
21
Phala
Phala
PHA
$ 0.02495
-4.75%
+8.45%
+25.91%
$ 21.56M
$ 5.97M
22
DIA
DIA
DIA
$ 0.119689
+0.15%
-0.06%
+7.90%
$ 14.33M
$ 2.42M
23
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.058814
+0.22%
-0.03%
-7.61%
$ 14.01M
$ 4.68K
24
HUSD
HUSD
HUSD
$ 0.03723438
0.00%
--
+9.20%
$ 6.99M
$ 1.51
25
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,634.06
0.00%
-0.02%
-2.52%
$ 5.07M
$ 1.97K
26
Ren
Ren
REN
$ 0.00340254
-2.48%
-0.00%
+4.12%
$ 3.40M
$ 199.05K
27
Cream
Cream
CREAM
$ 0.427267
+0.19%
--
+2.95%
$ 1.25M
$ 851.59
28
xFUND
xFUND
XFUND
$ 68.84
+0.17%
-0.03%
-0.30%
$ 686.41K
$ 110.36
29
Sora Validator
Sora Validator
VAL
$ 0.00682418
+0.37%
-0.04%
-18.81%
$ 381.21K
$ 343.52
30
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00196519
+2.65%
+0.05%
-32.76%
$ 305.80K
$ 28.56K
31
Kaon
Kaon
KAON
$ 6.83E-6
0.00%
+42.20%
+40.53%
$ 101.77K
--
32
STAKE
STAKE
STAKE
$ 0.03330385
+0.11%
--
-0.32%
$ 72.79K
$ 1.16

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Sora и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Sora представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 32 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $104.04B.
Какой токен из категории Экосистема Sora демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Sora, отслеживаемых на MEXC, KAON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 42.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Sora находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 32 токенов категории Экосистема Sora, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Sora относятся USDC, LEO, WBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Sora?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Sora составляет примерно $104.04B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Sora, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.