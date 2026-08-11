Какова текущая рыночная цена Stafi?

Stafi оценивается в ₽0.141628944272730768000, за последние 24 часа он изменился на 2.49%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у FIS?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии FIS сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Stafi на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов FIS?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 155609685.4880697, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Stafi?

Stafi за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как FIS показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Sora Ecosystem,Liquid Staking?

По сравнению с другими активами в сегменте Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Sora Ecosystem,Liquid Staking, динамика FIS зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.