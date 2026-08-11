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Текущая цена Financie Token сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FNCT составляет 669 685 USD. Отслеживайте обновления цен FNCT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Financie Token сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FNCT составляет 669 685 USD. Отслеживайте обновления цен FNCT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Financie Token (FNCT)

Не в листинге

Текущая цена 1 FNCT в USD:

$0,00016097
$0,00016097$0,00016097
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Financie Token (FNCT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:44:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Financie Token

Текущая цена Financie Token (FNCT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FNCT на USD составляет $ 0 за FNCT.

На данный момент Financie Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 669 685, при оборотном предложении 4,16B FNCT. В течение последних 24 часов, FNCT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00647955, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FNCT изменился на +6,65% за последний час и на -12,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 145,33.

Рыночная информация Financie Token (FNCT)

$ 669,69K
$ 669,69K$ 669,69K

$ 145,33
$ 145,33$ 145,33

$ 3,22M
$ 3,22M$ 3,22M

4,16B
4,16B 4,16B

20 000 000 000,0
20 000 000 000,0 20 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Financie Token составляет $ 669,69K, при 24-часовом объеме торгов $ 145,33. Циркулируещее обращение FNCT составляет 4,16B, а общее предложение – 20000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,22M.

История цен Financie Token в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00647955
$ 0,00647955$ 0,00647955

$ 0
$ 0$ 0

+6,65%

-1,20%

-12,85%

-12,85%

История цен Financie Token (FNCT) в USD

За сегодня изменение цены Financie Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Financie Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Financie Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Financie Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,20%
30 дней$ 0-23,79%
60 дней$ 0-54,18%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Financie Token

Прогноз цены Financie Token (FNCT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FNCT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Financie Token (FNCT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Financie Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Financie Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FNCT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Financie Token».

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Источник Financie Token (FNCT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemGovernancePolygon Ecosystem

О Financie Token

Какова реальная цена Financie Token сегодня?

Текущая цена Financie Token составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -1.20%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для FNCT?

FNCT торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Financie Token сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется FNCT?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что FNCT демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Financie Token в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽50105748.3408256880000 Financie Token занимает #3268 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли FNCT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Financie Token соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.484799124456717840000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение FNCT?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (4160310327.0 токенов), производительность категории в рамках SocialFi,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Governance и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:44:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Financie Token (FNCT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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