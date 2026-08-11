Какова реальная цена Financie Token сегодня?

Текущая цена Financie Token составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -1.20%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для FNCT?

FNCT торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Financie Token сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется FNCT?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что FNCT демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Financie Token в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽50105748.3408256880000 Financie Token занимает #3268 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли FNCT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Financie Token соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.484799124456717840000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение FNCT?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (4160310327.0 токенов), производительность категории в рамках SocialFi,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Governance и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.