Какова текущая цена LYNK?

LYNK (LYNK) торгуется по цене ₽0.188799254105904288000, что отражает изменение цены на уровне -2.23% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет LYNK в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора SocialFi,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem, LYNK часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется LYNK?

За последние 24 часа объем торгов LYNK составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов LYNK в обращении?

Сегодня в обращении находится 999835072.1182799 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг LYNK?

В настоящее время LYNK занимает рейтинг №2037 с рыночной капитализацией ₽188774190.7021034400000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика LYNK за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -2.23%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как LYNK соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента SocialFi,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem LYNK демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.