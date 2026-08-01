Сегодняшняя цена Cratos

Текущая цена Cratos (CRTS) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRTS на USD составляет $ 0 за CRTS.

На данный момент Cratos занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 954 119, при оборотном предложении 49,27B CRTS. В течение последних 24 часов, CRTS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00747511, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CRTS изменился на -0,06% за последний час и на +0,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Cratos (CRTS)

Рыночная капитализация $ 3,95M$ 3,95M $ 3,95M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,95M$ 3,95M $ 3,95M Оборотное предложение 49,27B 49,27B 49,27B Общее предложение 96 299 900 000,0 96 299 900 000,0 96 299 900 000,0

Текущая рыночная капитализация Cratos составляет $ 3,95M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRTS составляет 49,27B, а общее предложение – 96299900000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,95M.