Какова текущая рыночная цена Airdrops Quest?

Airdrops Quest оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на -0.10%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у DROP?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии DROP сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Airdrops Quest на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов DROP?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 995435933.798984, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Airdrops Quest?

Airdrops Quest за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как DROP показывает себя по сравнению с конкурентами из категории SocialFi,Solana Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте SocialFi,Solana Ecosystem, динамика DROP зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.