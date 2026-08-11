Voidify — это децентрализованный протокол, который обеспечивает частные и неотслеживаемые транзакции SOL на Solana, разрывая связь на блокчейне между депозитами и снятиями. Он позволяет пользователям совершать анонимные транзакции, обеспечивая подлинную финансовую конфиденциальность.

Какова текущая цена Voidify?

Voidify торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 2.09%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как ∅ соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 2.09% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если ∅ превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Voidify показывает себя по сравнению с токенами категории Smart Contract Platform,Privacy Coins,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Meme,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem,Privacy?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,Privacy Coins,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Meme,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem,Privacy ∅ демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Voidify?

Рыночная капитализация ₽9207730.7414590848000 ставит ∅ на 5436-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется ∅?

Voidify обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку ∅?

При наличии в обращении 959620898.29793 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.