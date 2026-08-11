Сегодняшняя цена JunoCash

Текущая цена JunoCash (JUNO) сегодня составляет $ 0,060372 с изменением 2,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JUNO на USD составляет $ 0,060372 за JUNO.

На данный момент JunoCash занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 118 009, при оборотном предложении 1,95M JUNO. В течение последних 24 часов, JUNO торговался в диапазоне от $ 0,060265 (минимум) до $ 0,06266 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,389901, тогда как исторический минимум составил $ 0,060265.

В краткосрочной перспективе JUNO изменился на -0,16% за последний час и на -22,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 24,18K.

Рыночная информация JunoCash (JUNO)

Рыночная капитализация $ 118,01K$ 118,01K $ 118,01K Объем (24Ч) $ 24,18K$ 24,18K $ 24,18K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 184,21K$ 184,21K $ 184,21K Оборотное предложение 1,95M 1,95M 1,95M Общее предложение 1 954 681,24990004 1 954 681,24990004 1 954 681,24990004

Текущая рыночная капитализация JunoCash составляет $ 118,01K, при 24-часовом объеме торгов $ 24,18K. Циркулируещее обращение JUNO составляет 1,95M, а общее предложение – 1954681.24990004. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 184,21K.