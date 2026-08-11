Какова сегодняшняя актуальная стоимость Loyal?

Сегодня Loyal торгуется по цене ₽11.0630493723997632000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 0.39%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна LOYAL в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Loyal сегодня?

Loyal имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался LOYAL сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽11.0133674831325376000 до ₽11.070681228883584000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов LOYAL?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Loyal?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Privacy Coins,Solana Ecosystem,MetaDAO Launchpad,Privacy, созданный на блокчейне --, LOYAL может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.