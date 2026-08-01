Сегодняшняя цена BLACK HOLE

Текущая цена BLACK HOLE (BLKH) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BLKH на USD составляет $ 0 за BLKH.

На данный момент BLACK HOLE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 83,764, при оборотном предложении 530.98M BLKH. В течение последних 24 часов, BLKH торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00230612, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BLKH изменился на +0.92% за последний час и на +18.18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 506.16.

Рыночная информация BLACK HOLE (BLKH)

Рыночная капитализация $ 83.76K$ 83.76K $ 83.76K Объем (24Ч) $ 506.16$ 506.16 $ 506.16 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 157.75K$ 157.75K $ 157.75K Оборотное предложение 530.98M 530.98M 530.98M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация BLACK HOLE составляет $ 83.76K, при 24-часовом объеме торгов $ 506.16. Циркулируещее обращение BLKH составляет 530.98M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 157.75K.