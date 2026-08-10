Какова текущая цена 5ive Privacy?

5ive Privacy торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH 5ive Privacy составляет ₽, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка FIVE?

Рыночная капитализация составляет ₽1010556.72300713760000, что ставит актив на 9600-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие 5ive Privacy на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле FIVE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 100000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится 5ive Privacy?

5ive Privacy входит в классификацию Privacy Coins,Base Ecosystem,Privacy, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность FIVE?

Работа в сети -- позволяет FIVE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.