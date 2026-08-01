Сколько стоит Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund в данный момент?

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund в настоящее время торгуется по цене ₽76.313217298080000, с изменением цены за последние 24 часа на 0.0%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется ACRDX сегодня?

ACRDX продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem.

Насколько популярен Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают ACRDX.

Чем отличается Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund от других криптоактивов?

Являясь частью категории Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem и созданным на сети --, ACRDX предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество ACRDX находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 50014229.92 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽76.3880341777840000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽75.9391328995600000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.