Сегодняшняя цена Nest Apollo ACRDX Vault

Текущая цена Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) сегодня составляет $ 1,0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NACRDX на USD составляет $ 1,0 за NACRDX.

На данный момент Nest Apollo ACRDX Vault занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 100 147, при оборотном предложении 100,14K NACRDX. В течение последних 24 часов, NACRDX торговался в диапазоне от $ 1,0 (минимум) до $ 1,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,001, тогда как исторический минимум составил $ 0,994971.

В краткосрочной перспективе NACRDX изменился на 0,00% за последний час и на +0,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Рыночная капитализация $ 100,15K$ 100,15K $ 100,15K Объем (24Ч) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 100,15K$ 100,15K $ 100,15K Оборотное предложение 100,14K 100,14K 100,14K Общее предложение 100 142,936602 100 142,936602 100 142,936602

Текущая рыночная капитализация Nest Apollo ACRDX Vault составляет $ 100,15K, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение NACRDX составляет 100,14K, а общее предложение – 100142.936602. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 100,15K.