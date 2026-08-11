Какова текущая цена Nest WisdomTree Vault?

Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) торгуется по цене ₽72.5551124614405152000, что отражает изменение цены на уровне 0.35% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Nest WisdomTree Vault в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem, NWISDOM часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется NWISDOM?

За последние 24 часа объем торгов NWISDOM составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Nest WisdomTree Vault в обращении?

Сегодня в обращении находится 2954227.414117 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг NWISDOM?

В настоящее время Nest WisdomTree Vault занимает рейтинг №1931 с рыночной капитализацией ₽214344324.1565130624000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Nest WisdomTree Vault за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.35%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Nest WisdomTree Vault соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem NWISDOM демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.