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Топ токенов категории Экосистема Plasma по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Plasma. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.3
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,072.64
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 6.48M
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
7
GHO
GHO
GHO
$ 0.998028
+0.01%
0.00%
-0.04%
$ 697.62M
$ 1.15M
8
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
-0.00%
+0.88%
$ 438.52M
$ 286.92K
9
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.02M
$ 1.20M
10
USDai
USDai
USDAI
$ 0.998953
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 174.03M
$ 610.23K
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,359.44
+0.16%
+0.01%
+7.31%
$ 119.13M
$ 8.02M
12
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.2029
0.00%
-1.27%
-2.40%
$ 94.66M
$ 364.78
13
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
--
+0.10%
$ 56.10M
$ 1.03
14
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999343
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 49.39M
$ 14.91K
15
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 44.60M
$ 53.71K
16
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 40.66M
$ 19.91
17
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.44M
--
18
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.079807
+0.02%
+0.04%
+1.11%
$ 37.61M
$ 106.63K
19
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,300.88
+0.33%
-0.01%
-3.70%
$ 32.79M
$ 896.00K
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1973
+0.18%
+3.16%
-14.82%
$ 28.67M
$ 82.29K
21
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.69066
-0.01%
+0.01%
-2.37%
$ 28.41M
$ 1.72M
22
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008347
-0.74%
-1.14%
+4.15%
$ 16.57M
$ 8.08M
23
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,871.07
-0.11%
-0.02%
-0.15%
$ 13.89M
$ 439.81K
24
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 3.73M
$ 70.52K
25
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02028445
0.00%
--
-3.84%
$ 1.26M
$ 41.86
26
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
-0.03%
$ 1.23M
$ 999.68
27
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
-17.66%
$ 535.24K
$ 46.45
28
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00041156
+0.01%
+0.09%
-98.19%
$ 411.56K
$ 9.57K
29
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.067
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 392.07K
--
30
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.151556
0.00%
-0.04%
-9.91%
$ 244.85K
$ 43.87
31
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.722E-5
-0.06%
+4.90%
-97.32%
$ 17.22K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Plasma и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Plasma представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 31 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $22.01B.
Какой токен из категории Экосистема Plasma демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Plasma, отслеживаемых на MEXC, PLAZZY продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Plasma находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 31 токенов категории Экосистема Plasma, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Plasma относятся LINK, USDE, USDT0. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Plasma?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Plasma составляет примерно $22.01B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Plasma, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.