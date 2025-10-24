Текущая цена Plazzy the dog сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PLAZZY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLAZZY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Plazzy the dog сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PLAZZY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PLAZZY прямо сейчас на MEXC.

Логотип Plazzy the dog

Цена Plazzy the dog (PLAZZY)

Не в листинге

Текущая цена 1 PLAZZY в USD:

$0,00064101
$0,00064101$0,00064101
-0,10%1D
mexc
USD
График цены Plazzy the dog (PLAZZY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:04:09 (UTC+8)

Информация о ценах Plazzy the dog (PLAZZY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

-0,13%

-0,01%

-0,01%

Текущая цена Plazzy the dog (PLAZZY) составляет --. За последние 24 часа PLAZZY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PLAZZY за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PLAZZY изменился на -0,00% за последний час, на -0,13% за 24 часа и на -0,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Plazzy the dog (PLAZZY)

$ 641,01K
$ 641,01K$ 641,01K

--
----

$ 641,01K
$ 641,01K$ 641,01K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Plazzy the dog составляет $ 641,01K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PLAZZY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 641,01K.

История цен Plazzy the dog (PLAZZY) в USD

За сегодня изменение цены Plazzy the dog на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Plazzy the dog на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Plazzy the dog на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Plazzy the dog на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,13%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Plazzy the dog (PLAZZY)

Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Plazzy the dog (PLAZZY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Plazzy the dog (USD)

Сколько будет стоить Plazzy the dog (PLAZZY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Plazzy the dog (PLAZZY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Plazzy the dog.

Проверьте прогноз цены Plazzy the dog!

PLAZZY на местную валюту

Токеномика Plazzy the dog (PLAZZY)

Понимание токеномики Plazzy the dog (PLAZZY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PLAZZY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Plazzy the dog (PLAZZY)

Сколько стоит Plazzy the dog (PLAZZY) на сегодня?
Актуальная цена PLAZZY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PLAZZY в USD?
Текущая цена PLAZZY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Plazzy the dog?
Рыночная капитализация PLAZZY составляет $ 641,01K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PLAZZY?
Циркулирующее предложение PLAZZY составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PLAZZY?
PLAZZY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена PLAZZY за все время (ATL)?
PLAZZY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов PLAZZY?
Объем торгов за последние 24 часа для PLAZZY составляет -- USD.
Вырастет ли PLAZZY в цене в этом году?
PLAZZY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PLAZZY для более подробного анализа.
