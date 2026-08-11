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Текущая цена Yuzu USD сегодня составляет 0.999221 USD. Рыночная капитализация YZUSD составляет 49,386,975 USD. Отслеживайте обновления цен YZUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Yuzu USD сегодня составляет 0.999221 USD. Рыночная капитализация YZUSD составляет 49,386,975 USD. Отслеживайте обновления цен YZUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Yuzu USD (YZUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 YZUSD в USD:

$0.999564
$0.999564$0.999564
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Yuzu USD (YZUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:35:05 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Yuzu USD

Текущая цена Yuzu USD (YZUSD) сегодня составляет $ 0.999221 с изменением 0.05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YZUSD на USD составляет $ 0.999221 за YZUSD.

На данный момент Yuzu USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 49,386,975, при оборотном предложении 49.42M YZUSD. В течение последних 24 часов, YZUSD торговался в диапазоне от $ 0.998882 (минимум) до $ 0.999971 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.005, тогда как исторический минимум составил $ 0.936327.

В краткосрочной перспективе YZUSD изменился на +0.03% за последний час и на +0.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 40.72K.

Рыночная информация Yuzu USD (YZUSD)

$ 49.39M
$ 49.39M$ 49.39M

$ 40.72K
$ 40.72K$ 40.72K

$ 49.39M
$ 49.39M$ 49.39M

49.42M
49.42M 49.42M

49,424,685.95148642
49,424,685.95148642 49,424,685.95148642

Текущая рыночная капитализация Yuzu USD составляет $ 49.39M, при 24-часовом объеме торгов $ 40.72K. Циркулируещее обращение YZUSD составляет 49.42M, а общее предложение – 49424685.95148642. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49.39M.

История цен Yuzu USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.998882
$ 0.998882$ 0.998882
Мин 24Ч
$ 0.999971
$ 0.999971$ 0.999971
Макс 24Ч

$ 0.998882
$ 0.998882$ 0.998882

$ 0.999971
$ 0.999971$ 0.999971

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.936327
$ 0.936327$ 0.936327

+0.03%

+0.05%

+0.11%

+0.11%

История цен Yuzu USD (YZUSD) в USD

За сегодня изменение цены Yuzu USD на USD составило $ +0.00045374.
За последние 30 дней изменение цены Yuzu USD на USD составило $ -0.0007052501.
За последние 60 дней изменение цены Yuzu USD на USD составило $ +0.0003690123.
За последние 90 дней изменение цены Yuzu USD на USD составило $ -0.0000356537133694.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00045374+0.05%
30 дней$ -0.0007052501-0.07%
60 дней$ +0.0003690123+0.04%
90 дней$ -0.0000356537133694-0.00%

Прогноз цены Yuzu USD

Прогноз цены Yuzu USD (YZUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена YZUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Yuzu USD (YZUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Yuzu USD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Yuzu USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены YZUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Yuzu USD».

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Источник Yuzu USD (YZUSD)

Официальный веб-сайт

Категория :

Crypto-backed StablecoinPlasma EcosystemStablecoins

О Yuzu USD

Какова текущая цена Yuzu USD?

Yuzu USD торгуется по цене ₽74.7585973547105840000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.04%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Yuzu USD составляет ₽75.1909641025200000, тогда как ATL — ₽70.0530645226072080000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка YZUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽3694979367.5194554000000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Yuzu USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле YZUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 49424685.95148642 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Yuzu USD?

Yuzu USD входит в классификацию Stablecoins,Crypto-backed Stablecoin,Yield-Bearing Stablecoin,Plasma Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность YZUSD?

Работа в сети -- позволяет YZUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:35:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Yuzu USD (YZUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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