Какова текущая цена Yuzu USD?

Yuzu USD торгуется по цене ₽74.7585973547105840000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.04%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Yuzu USD составляет ₽75.1909641025200000, тогда как ATL — ₽70.0530645226072080000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка YZUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽3694979367.5194554000000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Yuzu USD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле YZUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 49424685.95148642 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Yuzu USD?

Yuzu USD входит в классификацию Stablecoins,Crypto-backed Stablecoin,Yield-Bearing Stablecoin,Plasma Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность YZUSD?

Работа в сети -- позволяет YZUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.