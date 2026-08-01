Какова текущая цена Chateau USD?

Chateau USD оценивается в ₽74.7662976065322240000, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество CHUSD?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Chateau USD?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Chateau USD в секторе Stablecoins,Meme,Synthetic Dollar,Plasma Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов CHUSD?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как CHUSD соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽78.1718994179200000, а ATL — ₽73.8203054151073280000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 1230459.136150956 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.