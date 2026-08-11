Какова текущая цена Trillions?

Trillions торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.98%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Trillions составляет ₽3.361306912954420864000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка TRILLIONS?

Рыночная капитализация составляет ₽30623678.4041258112000, что ставит актив на 751-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Trillions на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле TRILLIONS.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Trillions?

Trillions входит в классификацию Meme,Trading Bots,Plasma Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность TRILLIONS?

Работа в сети -- позволяет TRILLIONS использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.