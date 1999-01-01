ELDE

Elderglade — это экосистема фэнтези-игры нового поколения в Web3, которая объединяет два самых успешных жанра игровой индустрии. Она создает уникальную гибридную модель, поддерживающую как массовое привлечение пользователей, так и глубокое вовлечение с длительными игровыми сессиями. Доступ к экосистеме осуществляется через LINE, Telegram, мобильные приложения (iOS и Android) и браузер, что обеспечивает масштабное и бесшовное подключение пользователей.

Название криптовалютыELDE

МестоNo.865

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение400,000,000

Общее предложение400,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеElderglade — это экосистема фэнтези-игры нового поколения в Web3, которая объединяет два самых успешных жанра игровой индустрии. Она создает уникальную гибридную модель, поддерживающую как массовое привлечение пользователей, так и глубокое вовлечение с длительными игровыми сессиями. Доступ к экосистеме осуществляется через LINE, Telegram, мобильные приложения (iOS и Android) и браузер, что обеспечивает масштабное и бесшовное подключение пользователей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
ELDE/USDT
Elderglade
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (ELDE)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
ELDE/USDT
Elderglade
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (ELDE)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...